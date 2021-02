Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventunesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Il 21esimo turno di Serie A comincia ancora una volta di venerdì. Toccherà a Fiorentina-Inter aprire le danze; poi sabato super ricco, con il big match, Juve-Roma, alle 18.00, ma prima – alle ore 15.00 – toccherà ad Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia. In serata il Genoa ospita il Napoli. Domenica occhi puntati sulla capolista Milan, impegnata in casa contro il Crotone. Il turno andrà in archivio con Lazio-Cagliare (ore 20.45).

Fiorentina-Inter venerdì ore 20.45

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

⚡Hot: Lukaku torna per far male! Vlahovic è in grande forma

⛔Not: Eysseric non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione a Vidal, ha già segnato al Franchi

Atalanta-Torino sabato ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

⚡Hot: Singo e Gosens, ali in fascia! Ok Ilicic

⛔Not: Mandragora potrebbe soffrire alla prima in campo!

⚽Sorpresa: Toloi ha il gol nel sangue

Sassuolo-Spezia sabato ore 15

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

⚡Hot: Boga cerca continuità. Estevez ha una marcia in più

⛔Not: Erlic non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio alle giocate di Traoré

Juventus-Roma sabato ore 18

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan.

⚡Hot: McKennie e Veretout sono le certezze di questa sfida!

⛔Not: Pau Lopez sembra in difficoltà

⚽Sorpresa: Chiesa nei big match si esalta

Genoa-Napoli sabato ore 20.45

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

⚡Hot: Destro è in striscia! Lozano è l’ancora di questo Napoli

⛔Not: Di Lorenzo non sta vivendo una super stagione

⚽Sorpresa: Politano cerca un altro bonus!

Benevento-Sampdoria domenica ore 12.30

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella.

⚡Hot: Lapadula non vuole perdere il posto! Viola-Candreva centrocampisti da bonus!

⛔Not: Hetemaj, gol o assist sono sconosciuti!

⚽Sorpresa: Quagliarella è chiamato a rinascere!

Milan-Crotone domenica ore 15.00

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.

⚡Hot: Ibra ha tanto da farsi perdonare. Leao anche dalla panchina! Benali può salvarsi

⛔Not: Eduardo Henrique troppo macchinoso, è destinato ad andare in difficoltà!

⚽Sorpresa: Hakan Calhanoglu ha voglia di bonus dopo l’assenza per Covid!

Udinese-Verona domenica ore 15.00

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

⚡Hot: Deulofeu si può finalmente schierare. Zaccagni-Dimarco da bonus! Sì a Pereyra

⛔Not: Becao meglio lasciarlo fuori.

⚽Sorpresa: Barak per il classico gol dell’ex.

Parma-Bologna domenica ore 18.00

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Vignato; Barrow.

⚡Hot: Gervinho-Kucka offrono garanzie, così come Soriano e Tomyasu.

⛔Not: Bruno Alves rientra dopo un infortunio, pensate ad altro.

⚽Sorpresa: La concorrenza potrebbe stimolarlo! Crediamo nei primi bonus di Cornelius.

Lazio-Cagliari domenica ore 20.45

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Rugani, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Sottil, Joao Pedro; Simeone.

⚡Hot: Immobile non si discute! Luis Alberto-Joao, 10 da bonus.

⛔Not: Lykogiannis dovrà vedersela col treno Lazzari, non puntateci.

⚽Sorpresa: Simeone è davvero troppo che non segna, la Lazio, tanto amata dal papà, può essere la vittima giusta.