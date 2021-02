Coronavirus, il bollettino del 5 febbraio: 14.218 nuovi casi

Il bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus relativo al 5 febbraio 2021: sono 14.218 i nuovi casi, 377 i decessi

E' stato diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 5 febbraio. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 14.218 i nuovi positivi al Covid, a fronte di 270.142 tamponi test eseguiti per un tasso di positività che sale al 5,25%. Sale così ad almeno 2.611.659 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 377 (ieri erano +422), per un totale di 90.618 vittime da febbraio 2020.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di appena 365 tamponi in più rispetto a ieri. Prosegue l’oscillazione della curva sotto la soglia di 15 mila infezioni quotidiane che va avanti dal 28 gennaio. Più colpita rimane la Lombardia che ritorna sopra 2 mila casi (+2.504), seguita sempre dalla Campania (+1.665), esattamente come giovedì. Seguono con incremento a quattro cifre: Emilia-Romagna (+1.364), Puglia (+1.215) e Lazio (+1.141).