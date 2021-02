Calciomercato, la Roma blinda Mkhitaryan | Retroscena Raiola

La Roma, appena conclusa la sessione di calciomercato, può concentrarsi sul rinnovo di uno dei calciatori maggiormente rappresentativi nella sua rosa. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan dovrebbe proseguire con la maglia della Roma. L’armeno si è reso protagonista di una prima parte di stagione straordinaria con i giallorossi, trascinando la squadra a suon di gol e assist. La società capitolina è pronta a blindarlo con il prolungamento di contratto. Di seguito tutte le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto blinda Mkhitaryan: gli aggiornamenti

Nel contratto dell’armeno è presente una clausola per il rinnovo automatico, raggiunto un certo numero di presenze: traguardo ottenuto domenica scorsa. La Roma è, quindi, pronta ora a blindare il suo gioiello e a farne uno dei perni anche per il futuro. Già il calciatore aveva aperto nelle scorse settimane al possibile rinnovo, ora il prolungamento è concreto.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe inoltre un interessante retroscena legato al futuro di Mkhitaryan. L’agente Mino Raiola si era immalinconito per le commissioni al ribasso date per Calafiori e c’è stato il rischio che la stessa cosa accadesse con l’armeno. Poi la Roma ha ritardato la questione per motivi d’immagine: volevano che fosse uno dei primi atti di Tiago Pinto. E’ stato, in un secondo momento, Mkhitaryan ad allungare i tempi, dato che ha nel contratto una controclausola che gli consentirebbe di andare altrove. Ora, però, a Trigoria ritengono che il rinnovo sia virtualmente in cantiere: l’idillio è destinato a proseguire.