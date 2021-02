Calciomercato Parma, colpo D'Aversa | Pellé ha firmato fino a giugno

Nuovo innesto in arrivo per D’Aversa: Graziano Pellé ha firmato fino a giugno con il Parma ed è pronto a tornare in Serie A

Fra le squadre più attive nel mercato di gennaio, il Parma non si accontenta e mette a segno un nuovo grande colpo. Nella giornata di oggi, infatti, Graziano Pellè ha firmato con il club emiliano fino a giugno: si attendono a breve le ufficialità. Sul bomber della Nazionale si era parlato di un interesse di Juventus ed Inter nell’ultimo mercato, ma alla fine il ritorno in Serie A sarà con la maglia crociata.

Un nuovo rinforzo per l’attacco di Roberto D’Aversa, che potrà contare così su un centravanti di peso. L’obiettivo della società emiliana, come indicato dagli investimenti di Krause sul mercato, è quello di centrare la salvezza per poter poi ambire ad un piazzamento più prestigioso nella prossima stagione. Il prossimo acquisto del Parma, insomma, è Graziano Pellé.