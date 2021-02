Sia il Siviglia che il Milan seguono con attenzioni tre profili, che in estate lasceranno le loro squadre a parametro zero. Non solo Thauvin, ecco tutti i nomi

Il Milan osserva il calciomercato dei prossimi svincolati per rafforzare la rosa. Non è un segreto che il nome in cima alla lista della spesa di Maldini e Massara sia quello di Florian Thauvin. L’esterno francese non rinnoverà il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, con il Marsiglia. La situazione all’OM non è semplice e gli ultimi giorni hanno spazzato via ogni dubbio: Thauvin vuole vivere una nuova avventura lontano dalla Francia.

Altri due nomi spendibili per il calciomercato del Milan sono anche Otavio e Draxler. I due fantasisti non rinnoveranno rispettivamente con Porto e Psg e sono stati accostati a diverse squadre italiane, oltre ai rossoneri. Portare i due calciatori in Italia non sarà per nulla facile. La concorrenza non manca e la squadra che più starebbe pensando al triplo colpo sembra essere il Siviglia di Monchi. In Spagna, ElGolDigital, conferma che il club andaluso starebbe pensando sia a Thauvin che ad Otavio e Draxler.