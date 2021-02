Calciomercato Inter, Conte scarica Sensi | Scambio in Serie A

Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Scaricato da Conte, il centrocampista Sensi può andare in un altro top club di Serie A

Con 288 minuti spalmati in 10 presenze in Serie A – di cui una sola da titolare – Stefano Sensi non sta riuscendo a trovare molto spazio nell’Inter. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo ha bacchettato anche pubblicamente per i troppi guai fisici che ne hanno condizionato la carriera e in estate potrebbe maturare il divorzio. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, il club di Viale della Liberazione vorrebbe impostare uno scambio alla pari con la Roma, dopo la trattativa fallita a gennaio tra Dzeko e Sanchez. I meneghini vorrebbero prendere il centrocampista francese Jordan Veretout, ma difficilmente i giallorossi accetteranno la proposta.