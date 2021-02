L’Inter si prepara al calciomercato estivo, ma per agire in maniera importante e trattenere i gioielli dovrà sacrificare parecchi giocatori

“Il percorso si è fermato ad agosto”, ha detto Antonio Conte dopo il match contro la Juventus in Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter ha usato un’espressione forte sulla questione societaria, che inevitabilmente si è riflessa sul calciomercato. A gennaio i nerazzurri non hanno praticamente agito, Marotta ha cancellato quasi sul nascere le velleità di uno scambio con Dzeko. Mentre la squadra di Conte proverà a centrare finamente lo scudetto, l’ad si sta già proiettando al calciomercato estivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte scarica Sensi | Scambio in Serie A

Calciomercato Inter, Hakimi e gli altri: i sacrifici per trattenere Lautaro e Lukaku

Per investire e trattenere i gioielli, però, serviranno degli sforzi importanti ma soprattutto dei sacrifici, visti anche i problemi economici. L’obiettivo primario è chiaramente quello di non cedere Lukaku e possibilmente Lautaro Martinez su cui pende una clausola montre quasi impossibile da avvicinare ma soprattutto va verso il rinnovo. Per tenere entrambi l’Inter, scrive ‘Don Balon’, sarà costretta necessariamente a cedere dei nomi pesanti, che Conte e il club metterebbero letteralmente “all’asta”. Ben sette sarebbero in questo elenco: Kolarov, Perisic, Young, Darmian, D’Ambrosio, Eriksen e Hakimi. Giocatori fuori dal progetto, ma comunque appetibili sul mercato (magari anche in Spagna) e alcuni big importanti come Hakimi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Messi insieme, riempirebbero in maniera importante le casse nerazzurre: potremmo ipotizzare 25-30 milioni per Eriksen, 55 per Hakimi, 15 per Perisic, 2 per Kolarov (se dovesse scattare il rinnovo fino al 2022), stessa cosa per Young e D’Ambrosio (5) – che per essere ceduti dovrebbero prima rinnovare (ma l’inglese andrà via a zero) – e circa 5 per Darmian. A prescindere dai rinnovi, però, anche perdendo a zero determinati giocatori si risparmierebbero anche circa 28 milioni di ingaggio netti, circa 35 lordi. Una cifra totale che oscilla tra i 140 e i 150 milioni. In questo modo l’Inter potrebbe evitare di cedere Lautaro e Lukaku.