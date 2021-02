Ajax, che stangata | Onana squalificato 12 mesi per doping

Batosta Ajax, Onana è stato sospeso per 12 mesi per doping: secondo il club il portiere avrebbe preso un medicinale della moglie per errore

La UEFA ha squalificato Andre Onana per 12 mesi, a causa di una violazione delle norme sul doping. Lo ha comunicato l’Ajax con un comunicato ufficiale nella giornata di oggi. Secondo il club olandese il portiere avrebbe assunto per errore un medicinale prescritto alla moglie. Brutto colpo per Erik ten Hag, che non potrà avere a disposizione il portiere camerunese per 12 mesi, salvo nuove disposizione da parte della UEFA.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!