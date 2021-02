Milan, Calabria: "Mi faccio ammonire per l'Inter" | Il precedente di Ramos

Calabria infiamma già il derby contro l’Inter. La dichiarazione sulla sua diffida

In una lunga intervista rilasciata ad “AC Milan Talk”, sul canale Twitch ufficiale del club rossonero, Davide Calabria infiamma già il derby contro l’Inter in programma tra due settimane. “Il prossimo gol lo dedichi alla chat di Twitch, si può fare? Assolutamente sì, speriamo già domenica. Potrei togliere la maglietta che sono diffidato… (ride, ndr)”, ha dichiarato il terzino del Milan. Il giocatore, infatti, è diffidato e in caso di ammonizione contro il Crotone salterebbe la successiva sfida contro lo Spezia, tornando così a disposizione per l’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Milan, l’uscita di Calabria e il precedente di Sergio Ramos

Una provocazione scherzosa che potrebbe però mettere a rischio il laterale. C’è infatti un precedente piuttosto importante che riguarda Sergio Ramos: il capitano del Real Madrid ammise di essersi fatto ammonire di proposito in Champions League, ricevendo un’ulteriore giornata di squalifica. Parole, quelle di Calabria, sicuramente destinate a far discutere, dunque, in vista del derby di campionato.