Leonardo Spinazzola ha parlato del big match contro la Juventus in programma sabato: “All’andata avevamo la vittoria in pugno”

La grande sfida in programma sabato sera tra Roma e Juventus ha un sapore ancora più particolare per Leonardo Spinazzola, che quella maglia bianconera l’ha indossata. L’esterno giallorosso ha parlato al sito ufficiale del club capitolino, rivelando di non aver ancora superato quanto successo nella gara d’andata. “La ricordo come la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo la vittoria in pugno, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non lo abbiamo fatto”. Inoltre, Spinazzola ha aggiunto: “Il colpo di testa di Cristiano Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Mi ha lasciato tanti rimpianti quella partita”.

L’esterno di Fonseca non ha parlato solamente della sfida con la compagine di Pirlo, ma anche della sconfitta nel Derby contro la Lazio. “Brucia ancora. Se vai sotto 2-9 dopo venti minuti diventa difficile perché loro sono bravissimi in quello”.