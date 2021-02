La Juventus ha ripreso la preparazione dopo la vittoria in Coppa Italia: tre bianconeri non si sono allenati con il gruppo

La Juventus è tornata in campo dopo la vittoria in coppa Italia contro l’Inter e il giorno di riposo concesso da Pirlo. Per i bianconeri seduta mattutina con possessi, esercitazioni e partita. Tre gli assenti nel gruppo: Ramsey e Dybala che, “come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo”, come riportato nel report quotidiano. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Non presente al Training Center anche Rodrigo Bentancur che ha potuto godere di una giornata di riposo. Domani nuova seduta mattutina prima della conferenza stampa di Pirlo in programma per le 14.30.