Juventus, Danilo: “La sconfitta contro l’Inter è stata dura”

Arrivano le parole del difensore della Juventus Danilo riguardo la prossima sfida di campionato con la Roma, ma non solo

Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Il terzino destro ha parlato soprattutto del suo ruolo coi bianconeri, ma anche della sfida con la Roma e della sconfitta con l’Inter. Tanti insomma i temi affrontati dal brasiliano. Di seguito, le sue parole: “Non so dire quale ruolo preferisco, so di certo che mi piace partecipare alla fase di costruzione, per far uscire la palla in modo pulito verso i centrocampisti e gli attaccanti”.

Sulla sfida alla Roma – “Sono una delle migliori squadre in Italia. Possono vincere lo scudetto, hanno un buon allenatore e giocatori di qualità”.

Sulla sconfitta contro l’Inter – “La sconfitta con l’Inter per noi è stata dura, ma erano un paio di partite che stavamo giocando bene. Le squadre che credono nel proprio gioco, sono quelle che imparano dalle sconfitte e cambiano atteggiamento. Noi lo abbiamo fatto”.

Su Arthur – “Arthur si sta ambientando benissimo. Sappiamo che giocatore è ed è per questo che è venuto alla Juve. Cerchiamo di metterlo a suo agio e di farlo sentire a casa. E’ un calciatore troppo importante”.

Sulle iniziative per aiutare i bambini – “Vogliamo aiutare bambini che non hanno possibilità. In modo tale da svolgere attività anche fuori dalla scuola, non lasciandoli in giro per strada a cercare cose che non vanno bene. Quando fai qualcosa per gli altri ti senti contento”.