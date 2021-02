Parla Alessandro Renica. L’ex giocatore del Napoli difende il lavoro di Gattuso ma attacca il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Ecco la sua intervista

Gennaro Gattuso è stato criticato non poco per la partita di ieri contro l’Atalanta. Il suo Napoli non avrebbe offerto una prova all’altezza. L’ex giocatore degli azzurri, Alessandro Renica – intervenuto ai microfoni di Radio Marte – sta però dalla parte del tecnico: “La mancanza delle punte è stata un problema enorme. Il Napoli ha il suo passato con promesse e obiettivi importanti, ma la realtà è completamente cambiata dopo il fallimento Ancelotti. Gattuso ha rimesso a posto le cose vincendo la Coppa Italia e mostrando di essere un allenatore di stampo internazionale. Conte, Sarri e Inzaghi non li batti per caso, oltretutto giocando bene. Il Napoli è in linea con i suoi obiettivi e non capisco che cosa si sta criticando”.

ATTACCO A CONTE – “Bisognerebbe avere una visione generale della rosa – prosegue Renica – Bisogna prendere atto della realtà, le milanesi davanti hanno i campioni e altri allenatori non sono stati processati. C’è Conte che sta facendo più danni della grandine…”.