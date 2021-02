Domani Fiorentina-Inter, la partenza dei nerazzurri per Firenze: gruppo quasi al completo per Conte

L’Inter torna subito in campo domani sera in campionato dopo il ko di martedì in Coppa Italia con la Juventus. Gli uomini di Conte sono attesi dalla trasferta del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, con la squadra che è partita questo pomeriggio in treno da Rho alla volta di Firenze.

🎥 #Inter – Nerazzurri in partenza in treno per la trasferta di domani sera a Firenze: squadra praticamente al completo per Conte, indisponibile solo Vecino #FiorentinaInter 🚅📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3qHqzhzo3J — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 4, 2021

Conte avrà tutti gli effettivi a sua disposizione, ad eccezione del solo Vecino. L’uruguagio è rimasto a Milano per allenarsi a tempo pieno visto che non sarebbe stato utilizzato. L’infortunio è alle spalle ma ancora deve ritrovare la condizione e hanno preferito non portarlo a Firenze per permettergli di continuare con il recupero fisico. Sanchez e Vidal, squalificati per il ritorno di Coppa con la Juve, sono in vantaggio per una maglia da titolare rispettivamente su Lautaro Martinez e Gagliardini, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Perisic. Conte, rispetto all’ultima sconfitta con la Juve, ritroverà dal primo minuto due pilastri come Lukaku e Hakimi.