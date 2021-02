Sebastien Haller, pagato 22,5 milioni di euro, non è stato inserito nella lista di Europa League per un errore. Non ci sarà per Ajax-Lille

Con la chiusura del calciomercato. Le squadre di tutta Europa hanno inoltrato alla UEFA le nuove liste dei calciatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta di Champions League ed Europa League. In queste ore si è discusso dell’assenza di Hauge, ‘tagliato’ da Pioli per far posto a Mario Mandzukic. Nessun caso, il norvegese era stato avvisato per tempo della scelta.

Si tratta di un errore, non da poco, invece, l’assenza di Sebastien Haller nella lista dell‘Ajax. Il club olandese, che sfiderà il Lille nei 16esimi di Europa League, dovrà farlo senza uno degli acquisti più cari della sua storia. Il giocatore, pagato 22,5 milioni di euro, non è stato inserito per un errore. A confermalo a ESPN un portavoce dell’Ajax: “Haller non è nella lista dei giocatori utilizzabili in Europa League. Siamo al lavoro con la KNVB e l’UEFA per capire come tutto è andato storto”.

Sono arrivate anche le parole di ten Hag che ha dichiarato: “Non c’è nulla da ridere. E’ molto deludente, anche per il giocatore. È un errore amministrativo di qualcuno. Faremo di tutto per inserirlo in lista. Alla fine i responsabili siamo io e Marc Overmars”.