Copa del Rey, l’Athletic Bilbao in semifinale | Battuto il Betis

Vittoria ai calci di rigore per l’Athletic Bilbao contro il Betis Siviglia ai quarti di finale di Copa del Rey

Settimana di coppe nazionali in Italia, ma anche in Spagna. L’Athletic Bilbao ha battuto il Betis Siviglia ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120′. In gol sono andati Juanmi per gli andalusi e Raul Garcia al 94′. Ai rigori decisivi gli errori di Canales e dello stesso Juanmi. I baschi raggiungono in semifinale di Copa del Rey le altre tre qualificate: Levante, Siviglia e Barcellona. Il sorteggio è previsto per domani alle 13:00.