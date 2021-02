Parla il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte: “Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo”

Il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa all’esterno di Palazzo Chigi. Questa la breve dichiarazione del Premier dimissionario: “Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo. Da questo di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”.

“Da me non è arrivato nessun ostacolo a Draghi – ha chiarito Conte – i sabotatori cercateli altrove. Alla coalizione di maggioranza con PD e Leu dico che dobbiamo continuare a lavorare insieme perché il nostro progetto politico è forte e concreto, che ha già dato buoni frutti”. E infine: “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici”.