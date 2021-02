Si complica l’organizzazione della Uefa per gli ottavi della Champions League: arriva la decisione del Governo che mette a rischio la gara

La decisione era attesa ed è arrivato: il Governo tedesco avrebbe detto no alla richiesta di far sbarcare il Liverpool in Germania in vista della gara di Champions contro il Lipsia. Alle autorità tedesche era arrivata una richiesta di poter effettuare un’eccezione per i ‘Reds’ ma – secondo quanto riferiscono i media locali riportando fonti del Ministero dell’Interno – è stata rifiutata. In Germania è vietato gli arrivi dal Regno Unito (oltre che da Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica) fino al 17 febbraio. Una normativa che rende di fatto impossibile disputare la gara in programma il 16 febbraio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A questo punto occorrerà trovare una soluzione per poter far giocare regolarmente il match. Dal rinvio di qualche giorno (ammesso che non sia poi prolungata la restrizione) all’inversione di campo, alla disputa della partita su campo neutro. Una decisione arriverà nei prossimi giorni.