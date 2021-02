Milan, Hauge fuori dall'Europa League | I motivi e il retroscena sul prestito

Nelle ultime ore, sta facendo discutere non poco la scelta di Stefano Pioli di escludere Jens Petter Hauge dalla lista per l’Europa League. Scopriamo cosa c’è alla base della decisione e i retroscena sul calciomercato

Jens Petter Hauge ha mostrato a sprazzi il suo talento nella prima parte di stagione. Il gioiello che ha catturato la totale attenzione di Paolo Maldini rappresenta un profilo di grande qualità e prospettiva, molto amato anche dai tifosi. Per questo, fa discutere l’esclusione del trequartista dalla lista per l’Europa League diramata da Pioli. Ecco cosa c’è alla base della decisione.

Milan, Hauge fuori dall’Europa League: i motivi della scelta

Hauge rappresenta un profilo su cui il Milan punta forte. L’esclusione è semplicemente dovuta a un fattore numerico e di compilazione delle liste. L’arrivo di Mario Mandzukic ha ridotto gli spazi e la partenza di Conti ha privato di un profilo formato in Italia, quindi molto utile nella lista A. In ogni caso, l’ex Bodo-Glimt sapeva già da diversi giorni la situazione ed è comunque rimasto al Milan.

In realtà, il trequartista potrebbe paradossalmente giovare dell’esclusione e avere maggiore spazio in campionato. Anche il Milan l’ha trattenuto con forza e convinzione nel mercato di gennaio. Nelle scorse settimane, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, era stato richiesto in prestito da Bayer Leverkusen e Southampton, ma i rossoneri hanno rispedito le offerte al mittente. Il Milan ha intenzione di far crescere con calma il suo gioiello in rossonero.