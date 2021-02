Novità in panchina con Rafa Benitez che potrebbe essere sorpassato da un nome a sorpresa: le indiscrezioni

Le dimissioni di Villas Boas ha aperto la caccia al successore. Il Marsiglia ieri ha trovato il primo gol di Milik, ma deve ancora individuare il nome giusto per la panchina. Uno dei candidati forti è Rafa Benitez che sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di intraprendere un’avventura in Ligue 1, come raccontato da Calciomercato.it. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ma non c’è soltanto lo spagnolo in lista per la guida tecnica dell’Olympique: secondo quanto riportato da ‘ansa.it’, il club transalpino avrebbe indirizzato le proprie attenzione su Lucien Favre, ex di Nizza e Borussia Dortmund. Il tecnico 63enne è in pole per la successione di Villas Boas e avrebbe battuto la concorrenza di Benitez e due tecnici italiani come Sarri e Mazzarri. Novità potrebbero arrivare a breve con il Marsiglia pronto a voltare pagina per tentare di mettere fine a una crisi senza fine.