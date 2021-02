Calciomercato Inter, la verità su Spalletti

L’Inter sta vivendo un momento economico molto particolare, che riguarda anche il pagamento degli stipendi: la verità su quello di Spalletti

La situazione economica di Suning alla guida dell’Inter non sembra più rosea come all’inizio. Il patron nerazzurro è alla ricerca di nuovi investitori e a tal proposito, per venire incontro alle esigenze finanziarie, si ascolteranno le offerte che arriveranno. BC Partners ha offerto 750 milioni di euro, compreso il debito da 400 milioni. Tuttavia, la proprietà attuale sembra ritenere questa proposta troppo bassa.

Inter, la verità su Spalletti

L’ #Inter non ha mai chiesto a #Spalletti di posticipare gli stipendi di nov/ dic , né quelli di lug /ago. Ha pagato e basta. Non è corretto dire che Spalletti ha rifiutato l’accordo: non gli è stato proposto @pisto_gol ha scritto giusto ma viene citato in modo sbagliato — franco vanni (@franvanni) February 4, 2021

Franco Vanni, giornalista di ‘Repubblica‘, ha postato un tweet in merito al fatto che l’Inter abbia chiesto di posticipare il pagamento degli stipendi. Una situazione in cui Spalletti non c’entra: “L’Inter non ha mai chiesto a Spalletti di posticipare gli stipendi di novembre e dicembre, ma anche di luglio e agosto. Ha pagato e basta. Non è che ha rifiutato l’accordo, in realtà non gli è mai stato proposto”.