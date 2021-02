Porte girevoli in Serie A. Inter, Roma e Lazio potrebbero cambiare estremo difensore in estate, così come il Milan se non dovesse arrivare il rinnovo di Donnarumma. In casa Juve, Buffon pronto al rinnovo

Complice l’ennesima partita non esaltante, Samir Handanovic è tornato nel mirino della critica. Il 36enne non sembra essere più il portiere ammirato nelle passate stagioni e i tifosi nerazzurri hanno ormai perso la fiducia in lui. Non ancora Antonio Conte e la società, che vogliono continuare a puntare sul calciatore sloveno. Questi, però, non sono solo i giorni di Handanovic ma anche di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan si sta confermando ad altissimi livelli, risultando spesso decisivo ma il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno impone un’accelerata. Come raccontato, continua ad esserci fiducia ma senza le firme le sorprese non possono essere escluse. In casa Juve, invece, si fanno i conti con il futuro di Buffon, che alla fine potrebbe prolungare. Alla Roma c’è la sensazione che si possa migliorare il reparto attualmente composto da Mirante e Pau Lopez. Nel frattempo nelle medio piccole della Serie A i vari Cragno, Silvestri e Musso stanno dimostrando di essere pronti al salto in una big. Vediamo come le grandi del nostro campionato decideranno di muoversi per rafforzare la porta. Milan, Roma, Juventus, Inter e Lazio possono cambiare i loro estremi difensori.

Milan, priorità al rinnovo di Donnarumma

Partiamo dalla capolista. In casa Milan non c’è spazio per un nuovo portiere. L’obiettivo dei rossoneri è quello di riuscire a rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma. Il classe 1999 ha espresso la volontà di rimanere a vestire il rossonero, soprattutto adesso che il Milan è tornato ad alti livelli. C’è da vincere le resistenze di Mino Raiola, che vorrebbe ben 10 milioni di euro per il suo assistito. I rossoneri, come raccontato, sono fermi ad un’offerta di 7 milioni più bonus. Continua ad esserci fiducia ma il tempo stringe e le big del calcio europeo, come Psg e Manchester United, sono pronte a mettere sul piatto tanti soldi per strappare il portiere che si sta dimostrando di essere tra i migliori al mondo. Ad oggi, come detto, non ci sono altre idee per la porta ma se il Milan dovesse iniziare a pensare ad un nuovo estremo difensore attenzione al nome di Cragno che tanto piace al Direttore sportivo Massara. Come secondo sarà confermato Tatarusanu, che dopo un inizio complicato (vedi la partita contro la Roma), ha fornito ottime prestazioni quando chiamato in causa.

Inter, è caccia all’erede di Handanovic

In casa Inter, il problema portiere c’è ormai da tempo. Le prestazioni di Samir Handanovic sono in calo ormai da un po’ ma l’acquisto di un nuovo numero uno è stato rinviato al futuro. Si guarda soprattutto in Serie A, con Juan Musso che appare essere il prescelto. L’argentino si sta confermando anche quest’anno con la maglia dell’Udinese ed è pronto per approdare in una big come l’Inter.

Stando al suo procuratore, lo è anche Cragno, che continua a far bene con il Cagliari. Il club sardo inizia a stargli stretto e il futuro quasi certamente sarà in una big. E’ solo questione di tempo. D’altronde la situazione portieri è in evoluzione un po’ in tutte le big del calcio italiano. Nella Capitale tutto resta da scrivere.

Roma e Lazio, cercasi portiere

Alla Lazio, Pepe Reina è diventato il titolare e Thomas Strakosha può davvero lasciare al termine della stagione. Il contratto scade nel 2022 e senza rinnovo il suo futuro appare segnato. Lo spagnolo sta offrendo garanzie ma il prossimo 31 agosto compirà 39 anni, troppi per non cercare un altro portiere dall’alto rendimento. L’estremo difensore del Cagliari può certamente essere un nome giusto, così come quello di Silvestri.

Come raccontato, il portiere del Verona piace alla Lazio così come all’Inter ma Silvestri è soprattutto un obiettivo della Roma. Mirante si avvia verso il rinnovo ma vederlo ancora come primo appare complicato. Le sue prestazioni non sempre sono state di ottimo livello e Pau Lopez fin qui ha deluso. Ci sono stati dei contatti tra l’entourage del calciatore gialloblu, gestito adesso da Mino Raiola, e la dirigenza giallorossa. La valutazione fatta per il classe ’91 è di 10 milioni, una cifra non certo proibitiva per un portiere che ha dimostrato di aver raggiunto il top in questi mesi.

Piace praticamente a tutti anche Pierluigi Gollini ma l’Atalanta, che non può più non essere considerata una big del nostro campionato, per il suo portiere chiede parecchi soldi, circa 30 milioni di euro. Va monitorata, poi, anche la situazione legata a Meret: Gattuso punterebbe ad occhi chiuso sul collega Ospina ma sappiamo benissimo che il futuro del tecnico è sempre più lontano da Napoli. Senza l’ex Milan la permanenza dell’italiano sarebbe molto più probabile.

Juve: Szczesny blinda la porta, Buffon verso il rinnovo

Alla Juventus, Wojciech Szczesny sta convincendo tutti gli scettici. Non è certamente paragonabile al miglior Buffon ma le prestazioni di quest’anno del polacco sono davvero di altissimo livello. Non ci sono dunque dubbi sul futuro dell’ex Roma. Il vero dubbio è legato a Buffon, che lo scorso 28 gennaio ha compiuto 43 anni. La sua stagione è condita da prestazioni di buon livello, come quelle contro Barcellona e Parma, e alcune meno, come contro l’Inter. La voglia di continuare sembra esserci ancora e la Juventus difficilmente si opporrà al rinnovo. I bianconeri, però, devono fare i conti anche con Perin, che a fine stagione sarà a Torino. Al Genoa è tornato ai suoi livelli e potrebbe così essere usato come pedina di scambio per nuovi affari in Serie A.