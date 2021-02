Joe Barone ha parlato in casa Fiorentina sia della gara con l’Inter che del mercato legato a Vlahovic e Ribery

Intervistato al termine dell’assemblea di Serie A dai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, Joe Barone ha parlato sia del mercato che della sfida contro l’Inter in programma domani sera allo stadio Franchi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Inter? Partita importante, gara chiave per noi per dare continuità e anche per l’orgoglio”. Poi sul mercato: “Futuro Ribery? Non c’è storia, è della Fiorentina. Rinnovo Vlahovic? Si sta andando avanti” ha dichiarato il dirigente viola.