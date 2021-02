Per l’Atletico Madrid un’altra brutta notizia per Covid: dopo Joao Felix, oggi è stato comunicato un nuovo caso positivo

Non solo Joao Felix. Ieri l’Atletico Madrid ha comunicato la positività al Covid-19 del portoghese: un brutta tegola per Diego Simeone, soprattutto in un momento in cui i Colchoneros sono primi in classifica con grande distacco e devono sfruttare il momento anche in vista della Champions.

Intanto, però, a margine dei nuovi tamponi effettuati in seguito proprio a quello positivo di Joao Felix, l’Atletico Madrid ha scoperto un altro caso. Come ha comunicato lo stesso club sul proprio sito ufficiale, anche Moussa Dembele è risultato positivo al Covid e attualmente si trova in isolamento presso il proprio domicilio come da protocollo. Anche se il francese non è un titolare, a Simeone vengono così tolte delle alternative importanti mettendole anche a rischio per le prossime partite. E tra meno di 20 giorni c’è la Champions.