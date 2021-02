Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Napoli-Atalanta

Dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter, la Coppa Italia torna in campo per la seconda semifinale. Al San Paolo, il Napoli di Gattuso sfida l’Atalanta di Gasperini, per il match di andata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Alle 20.30 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto e il commento con i nostri utenti. In conduzione Marco Giordano e Alessandro Montano, insieme ai ragazzi della redazione di Calciomercato.it.