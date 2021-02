Voti e giudizi di Napoli-Atalanta, partita di andata della semifinale di Coppa Italia: Koulibaly e Toloi i migliori

Partita completamente bloccata quella al ‘Maradona’. Le due squadre si temono e cercano di studiarsi, ma finiscono praticamente per studiarsi per tutti i 90 minuti. Atalanta più pericolosa davanti ad Ospina ma niente di davvero impressionante. Napoli molto schiacciato con la “sorpresa” 3-4-3 da parte di Gattuso, ma si vede che la squadra non è abituata a giocare in questo modo. Non a caso a spiccare, a fine gara, sono due difensori: Koulibaly e Toloi.

Le pagelle del Napoli: Insigne lontanissimo dalla porta

Ospina 6,5 – Coinvolto spesso con i piedi ma anche con le mani, quando gli atalantini arrivano dalle sue parti. Rischia grosso con un’uscita su Muriel, ma tutto ok.

Manolas 6,5 – Prestazione impeccabile, ha anche qualche compito di impostazione, lui che in questo fondamentale non è certo un fenomeno. Eppure la sfanga senza grossi patemi.

Maksimovic 6,5 – Centrale dei tre centrali, lui che ai tempi del Torino faceva il terzo a destra. La compresenza di Manolas e Koulibaly lo aiuta parecchio.

Koulibaly 7 – Dei tre centrali è quello che prende più licenze di spingersi in avanti, cosa che in realtà capitava già giocando a due. Nelle chiusure è praticamente impeccabile.

Di Lorenzo 6 – Con Gosens è un gran bel duello fra due avversari che – è evidente – si temono non poco. Finisce pari, anche perché il gioco di entrambe le squadre si sviluppa molto di più dall’altra parte.

Demme 6,5 – Corre e combatte come un leone, poi prende un rinvio di De Roon direttamente in faccia e dopo poco si accascia al suolo. Sostituito mentre era fra i più positivi. Dal 65′ Elmas 6 – Potrebbe dare un po’ di brio in più alla manovra, ma in realtà si ritrova a contenere esattamente come i compagni.

Bakayoko 6 – Giocare in una mediana a due gli dà molte più certezze, stasera è protetto anche sulle linee laterali e gioca una gara in crescita rispetto alle ultime uscite, che erano state davvero disastrose.

Hysaj 6 – Non ha né il passo né la tecnica per giocare più alto, ma posizionato lì contribuisce alla grande nel tenere a bada il temuto Maelhe. Il suo lo fa.

Politano 5,5 – Qualche strappo, prova anche a cambiare fascia per cambiare gioco, ma predica abbastanza nel deserto. Dal 65′ Petagna 5,5 – Dovrebbe dare più peso all’attacco ma alla fine si perde anche lui fra le maglie atalantine.

Lozano 5,5 – Fra gli azzurri è sempre quello che più può dare il cambio di passo. Prova qualche accelerazione delle sue ma stasera è davvero dura e va a sbattere praticamente sempre. Dall’81’ Osimhen sv

Insigne 5,5 – Fa praticamente la mezzala, scala spesso per aiutare centrocampisti poco creativi a fare gioco, ma non è esattamente un ruolo che lo esalta. Esce zoppicando dopo aver speso molto. Dal 69′ Zielinski 5,5 – Potrebbe e dovrebbe dare uno sprint, in 25 minuti a disposizione, ma anche per lui le chance di mettersi in mostra sono davvero poche.

All. Gattuso 5,5 – Si presenta con un inconsueto 3-4-3 (molto poco) d’assalto, con reparti un po’ sfilacciati ma una difesa solida protetta bene dal centrocampo. Che dire: se fosse stata una sfida di campionato dove bastava un punto per salvarsi sarebbe stata un’ottima idea. Ora invece bisogna andare a Bergamo cercando di segnare un gol per passare il turno. O magari, se questo è l’approccio, puntare ai calci di rigore.

Le pagelle dell’Atalanta: Zapata fagocitato

Gollini 6 – Praticamente mai impegnato, il Napoli di fatto non tira mai in porta.

Toloi 7 – Le sue sortite offensive sono sempre un pericolo enorme per gli avversari, che infatti spesso lo sottovalutano non poco. Solidissimo anche in fase difensiva.

Romero 6,5 – In mezzo alla difesa atalantina tiene a debita distanza gli attaccanti, che comunque gravitano parecchio lontani dal limite dell’area.

Djimsiti 6,5 – Più defilato sulla sinistra, Politano lì punge poco e il difensore albanese ha vita relativamente semplice.

Maehle 5,5 – Metterà parecchio in difficoltà Hateboer su quella fascia, ma stasera Hysaj e Koulibaly fanno buona guardia e non gli lasciano molto spazio per affondare.

De Roon 6,5 – Di lotta e di governo, come si dice in questi casi. Picchia come un fabbro ma non è certo un fabbro, anzi è il cervello occulto di questa squadra.

Freuler 6,5 – Dei due centrali di Gasperini è il più maratoneta, si fa vedere anche spesso in avanti rischiando di mandare in tilt l’impalcatura difensiva del Napoli. Buona gara anche per lui.

Gosens 5,5 – Poco spazio per lasciare andare le sue proverbiali galoppate. Non solo di Lorenzo ma anche Manolas gli fa una guardia spietata e non gli concede margine per affondare.

Pessina 6 – Diventato ormai un imprescindibile tassello per Gasperini, utile per fare raccordo fra il centrocampo e l’attacco. Fra gli uomini a disposizione del Gasp è quello che sa farlo meglio, non a caso sta accumulando molti più minuti degli altri concorrenti per quella maglia. Dal 72′ Pasalic sv

Muriel 5,5 – Prova qualche sortita in velocità, ha anche la palla buona per colpire ma Ospina lo anticipa bene. Lui gli frana addosso e rischia di fargli molto male. Ha giocato partite più brillanti. Dal 72′ Ilicic 6 – Il suo ingresso un minimo di brio in più lo dà, ma forse poteva essere inserito un pizzico prima.

Zapata 5 – Gravita sempre molto lontano dall’area di rigore e quando prova a scendere nella contesa viene fagocitato dai difensori avversari. Poche possibilità di colpire. Dall’80’ Lammers sv

All. Gasperini 6 – Gattuso lo imbriglia bene, i suoi hanno qualche occasione in più ma è una vera e propria partita a scacchi: squadre bloccate, poche emozioni e zero gol.

Tabellino Napoli-Atalanta 0-0

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (65′ Elmas), Hysaj; Politano (65′ Petagna), Lozano (81′ Osimhen), Insigne (69′ Zielinski). A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (72′ Pasalic); Muriel (72′ Ilicic), Zapata (80′ Lammers). A disp. Gelmi, Rossi, Caldara, Ruggeri, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Malinovskyi. All. Gasperini

MARCATORI: Nessuno

AMMONITI: Romero (A), Koulibaly (N)