Pagelle Napoli-Atalanta, i voti del primo tempo: Insigne va a sbattere

Voti e tabellino del primo tempo di Napoli-Atalanta, partita di andata della semifinale di Coppa Italia: sfida molto tattica, poche occasioni

Partita molto tattica al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Gli azzurri varano la difesa a tre ma hanno non poche difficoltà ad uscire dalla propria metà campo in modo ordinato. Molto più composta l’Atalanta che crea qualcosina in più ma comunque non riesce mai davvero ad impensierire Ospina. Appannati gli attaccanti, da una parte e dall’altra, ma in generale c’è davvero poco da segnalare in un primo tempo fondamentalmente molto scialbo.

NAPOLI

Ospina 6

Maksimovic 6,5

Manolas 6,5

Koulibaly 6,5

Di Lorenzo 6

Demme 5,5

Bakayoko 6

Hysaj 5,5

Politano 5,5

Lozano 5,5

Insigne 5

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6,5

Romero 6,5

Djimsiti 6,5

Maehle 6

De Roon 6

Freuler 6

Gosens 5,5

Pessina 6

Muriel 5,5

Zapata 5,5

Tabellino Napoli-Atalanta (primo tempo 0-0)

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Osimhen, Cioffi. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disp. Gelmi, Rossi, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Pasalic, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Lammers. All. Gasperini