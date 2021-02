Attimi di paura per Dries Mertens: al ritorno in Belgio il jet privato del calciatore è finito fuori pista in fase di atterraggio

Non è un bel momento per Dries Mertens, reduce da un lungo infortunio patito contro l’Inter e che lo ha tenuto ai box fino alle scorse settimane. L’attaccante del Napoli ha quindi accusato un riacutizzarsi dell’infortunio ed è stato costretto a tornare in Belgio per continuare le terapie alla caviglia sinistra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il calciatore del Napoli ha però vissuto una vera e propria disavventura proprio a margine del rientro in patria. Secondo quanto riportato da ‘HLN’ il jet privato su cui viaggiava Mertens è finito fuori pista in fase di atterraggio provocando dunque alcuni momenti di paura. L’episodio è accaduto nella serata di sabato e al netto dello spavento non ha provocato alcun danno al calciatore o agli altri passeggeri. Un componente dei Vigili del Fuoco di Anversa afferma: “Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza. Abbiamo riportato l’aereo sulla pista”.