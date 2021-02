Milan, infortuni Kjaer e Brahim Diaz | L'esito degli esami

Nuovi controlli per Kjaer e Brahim Diaz in casa Milan. Ecco l’esito degli esami e le loro condizioni

Arrivano nuovi aggiornamenti in casa Milan riguardo alle condizioni dei due infortunati Kjaer e Brahim Diaz. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti a nuovi controlli. Nessuna complicazione per il difensore danese: l’esame ha dato esito positivo e il centrale inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per il fantasista spagnolo è invece confermata la lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il processo di guarigione procede senza complicanze, con il talento di proprietà del Real Madrid che prosegue le cure e verrà ricontrollato tra una settimana.