Addio Mancini, sostituto scelto | E' in pole assoluta

Continuano a tenere banco le voci sul futuro di Roberto Mancini e si parla già dei possibili sostituti sulla panchina azzurra

Nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha nascosto la volontà di tornare in un club dopo l’avventura in Nazionale, fissando però come data il post Mondiali. L’attuale Ct azzurro è stato accostato anche alla Juventus in tempi più o meno recenti, ma ciò che tiene banco in queste ore è soprattutto il nome del suo sostituto. In passato si è parlato molto di Allegri e Spalletti, ma secondo ‘Il Mattino’ il principale candidato è un altro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Italia, il ct Mancini annuncia: “Dopo il Mondiale torno in un club”. E apre a Balotelli

Italia, addio Mancini: Cannavaro in pole

Stiamo parlando di Fabio Cannavaro, reduce dall’esperienza in Cina e pronto a misurarsi in campionati o palcoscenici più prestigiosi. Un futuro in Italia che di recente a ‘CMIT TV’ era stato vaticinato anche da Gaetano Fedele. Anche il diritto interessato di recente ha fatto riferimento ad un ritorno in Europa. In un club o in Nazionale? L’impressione è che non dovremo aspettare troppo tempo per capirlo.