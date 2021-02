Arrivano le parole di Milan Skriniar: il difensore dell’Inter ha parlato degli obiettivi stagionali e della lotta scudetto

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito slovacco ‘Sport.sk‘ della stagione dei nerazzurri. Di seguito, le sue parole: “E’ stato un duro colpo non superare la fase a gironi di Champions. Al momento, però, abbiamo due obiettivi su cui lottare. Dello scudetto nello spogliatoio ne parliamo poco, ma è normale avere obiettivi alti”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Juventus, agente Fagioli: “Fanno effetto le parole di Pirlo. Ecco la verità sul mercato”

Sulla lotta allo scudetto – “Negli ultimi nove anni ha vinto una squadra diversa (la Juventus, ndr). Ma il campionato è più equilibrato rispetto agli ultimi anni e non bisogna prestare attenzione solo negli scontri diretti, ma in tutti gli incontri”.

Sulla vittoria con la Juventus – “E’ stata decisamente importante: non solo perché è il Derby d’Italia, ma anche perché l’Inter non batteva la Juve da parecchio tempo. E’ stato un risultato importante per noi e per i nostri tifosi”.