In occasione di Inter-Juventus Marotta ha parlato di Lukaku e ha poi elogiato Eriksen

In occasione della gara di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Beppe Marotta ha fatto il punto sul momento di alcuni calciatori nerazzurri: “Ibra-Lukaku? E’ stato uno spot non bello e poco educativo. I protagonisti hanno un compito importante nel trasmettere valori educativi ai nostri giovani – spiega a ‘Rai Sport’ – Quello che si è visto non è simpatico. Lukaku lo conosco benissimo, è un ragazzo molto bravo che non ha nel DNA l’aggressione. Le scene le abbiamo viste tutte, non voglio alimentare polemiche. Voglio far sì che questo episodio si possa chiudere il più in fretta”.

Marotta ha proseguito la sua analisi: “Eriksen è un giocatore sicuramente importante, ma ci tengo a sottolineare che l’Inter è un grande club e non ci sono riserve. Ci sono titolari e basta, chi resta fuori ha la possibilità di giocare”.