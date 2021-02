L’attacco di Paolo Bargiggia dopo la sconfitta dell’Inter in Coppa Italia contro la Juventus: il giornalista punta il dito contro Vidal, Conte e il club

L'eventuale eliminazione dalla Coppa Italia? "Un nuovo, ennesimo fallimento". L'Inter ha subito una dura sconfitta interna per 1-2 ieri sera contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Un ko che per i nerazzurri complica e non poco le speranze di qualificazione alla finale della competizione. E un'eventuale eliminazione potrebbe rappresentare un nuovo fallimento dopo il prematuro addio alla Champions League. Ne è convinto il giornalista Paolo Bargiggia, che nel suo editoriale per 'paolobargiggia.com' ha commentato come "L'Inter dovrà leccarsi le ferite da questa sconfitta interna perché comunque, se dovesse uscire dalla Coppa Italia, per la società e per Conte sarebbe un altro fallimento dopo l'uscita nel girone di Champions League".

Inter, Bargiggia contro Vidal: “Dovrebbe ringraziare Conte”

All’interno del suo editoriale, Bargiggia non ha poi risparmiato critiche ad Arturo Vidal: “Si è registrato uno sfogo di Vidal che era ammonito quindi salterà la gara di ritorno. Sostituito nella ripresa con Eriksen che non è partito titolare, ha mandato a quel paese Conte. A nostro avviso, invece, il giocatore dovrebbe fare un monumento all’allenatore che lo ha voluto e lo fa giocare titolare. Far giocare titolare un giocatore in queste condizioni fisiche è comunque un miracolo e ci vorrebbe gratitudine”.