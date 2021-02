DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0 | Occasionissima per gli ospiti – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Gasperini in tempo reale

Il Napoli ospita l’Atalanta nella gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Da un lato i partenopei di Gattuso, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nell’ordine l’Empoli e lo Spezia, sperano di bissare il 4-1 ottenuto in campionato per ipotecare la finale e poter difendere il titolo conquistato lo scorso giugno. Dall’altro i bergamaschi di Gasperini, che hanno avuto la meglio sul Cagliari agli ottavi e sulla Lazio ai quarti, puntano ad un risultato positivo in vista del ritorno in programma mercoledì prossimo. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Diego Armando Maradona’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Zielinski, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Iličić, Pašalić. Allenatore: Gian Piero Gasperini.