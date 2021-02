Coppa Italia, Napoli-Atalanta: i convocati di Gattuso

Napoli, i convocati di Gattuso in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta

Dopo la prima delle due semifinali andata in scena ieri a San Siro, con la vittoria della Juventus sull’Inter, stasera tocca a Napoli e Atalanta per la seconda semifinale. Si gioca allo stadio Maradona, mentre il ritorno sarà la prossima settimana a Bergamo. Per la sfida in programma questa sera, Gattuso ha convocato 22 giocatori. Ancora assenti l’infortunato Mertens e Fabian Ruiz, non ancora guarito dal Covid.

I convocati:

Contini, Ospina, Meret; Rrahmani, Manolas, Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly, Di Lorenzo, Mario Rui, Hysaj; Demme, Elmas, Bakayoko, Lobotka, Zielinski; Petagna, Osimhen, Lozano, Insigne, Cioffi, Politano.