Il presidente parla del rinnovo di allenatore e capitano: per entrambi c’è ancora da attendere prima della svolta

Il rinnovo può attendere: la Sampdoria rimanda le discussioni sui contratti di due pilastri della formazione blucerchiata. Si tratta del tecnico Claudio Ranieri e del capitano Fabio Quagliarella: per entrambi la scadenza è fissata per giugno 2021 ma non si è ancora arrivato ad un intavolare una trattativa per prolungare la permanenza in Liguria. Lo spiega anche il presidente Massimo Ferrero intervenendo a ‘Sky sport 24’: “Ranieri è una persona importante e speciale. Per i rinnovi c’è tempo per parlarne”.

Stesso concetto ribadito anche sul futuro di Fabio Quagliarella. Dopo le sirene della Juventus, rispedite al mittente, il 36enne attaccante potrebbe restare un altro anno a Genova, come raccontato da Ferrero in un’intervista rilasciata anche a Calciomercato.it. Anche per lui però non è ancora arrivato il momento di parlare di contratto: “Lo amo, ma dobbiamo aspettare”.