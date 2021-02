Il Real Madrid guarda in Italia per rafforzare il reparto di centrocampo. Nel mirino continua ad esserci Fabian Ruiz. Il Napoli però continuerebbe a chiedere 100 milioni di euro per il suo calciatore

Il Real Madrid è intenzionata a rafforzare il centrocampo la prossima estate. I Blancos sono da tempo sulle tracce di Eduardo Camavinga. Il giovane calciatore francese – stando alle ultime notizie proveniente dalla Spagna – difficilmente, però, si trasferirà nella Capitale. Il rinnovo con il Rennes sarebbe, infatti, ad un passo e il prezzo è inevitabilmente destinato inevitabilmente a salire.

Il Real Madrid sembra così intenzionato a cambiare obiettivi. Per rinforzare la mediana gli spagnoli – secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ – avrebbero messo nel mirino Fabian Ruiz (non è certo una novità ma il club campano ha sempre respinto ogni attacco) e Sergio Canales. Il club punta su due calciatori che molto probabilmente rappresenteranno la Roja ai prossimi europei. Strappare il centrocampista al Napoli, però, non sarà per nulla facile. Il portale riporta la richiesta proibitiva degli azzurri, di 100 milioni di euro. Più facile, invece, dovrebbe essere arrivare, al classe 1991, oggi in forza al Betis. Canales è visto come il giusto erede di Modric.