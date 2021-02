Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it: Maurizio Sarri ha declinato la proposta del Marsiglia di sostituire Villas Boas

Le dimissioni di Villas Boas ha aperto la caccia al successore per il Marsiglia. Tra i candidati c’è anche il nome di Maurizio Sarri che ha però rifiutato la proposta francese, come anticipato da Calciomercato.it. Del rifiuto dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, ancora legato contrattualmente ai bianconeri, ne parla anche Sky Sport: come raccontato dalla nostra redazione, l’idea di Sarri è di non accettare squadre in corsa ma attendere la fine della stagione per valutare eventuali proposte. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

No al Marsiglia quindi per il tecnico di Figline che negli ultimi giorni è stato accostato nuovamente anche al Napoli con la crisi nel rapporto tra De Laurentiis e Gattuso che fa pensare ad un addio a fine stagione o in corsa.