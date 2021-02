La Juventus potrebbe approfittare del malcontento di un calciatore del Manchester City: bianconeri alla finestra

“Mahrez non è felice al 100%”: il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi ad accendere i riflettori sul trequartista del Manchester City. Acquistato nel 2018 per oltre sessanta milioni di euro, il 29enne vive una stagione non particolarmente felice: Guardiola lo sta utilizzando con poca continuità, facendolo partire titolare soltanto nella metà delle gare di campionato disputate e lasciandolo in panchina per tutti i 90 minuti nell’ultimo match. Una situazione che fa dire a Belmadi, in alcune dichiarazioni riportate da ‘DZ Foot’, che “Mahrez non è felice al 100% e vorrebbe giocare di più con il Manchester City”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, idea Mahrez: scontento al City

Alla finestra c’è la Juventus che anche in passato ha provato a portare in Italia Mahrez L’algerino rappresenterebbe un ottimo rinforzo per l’attacco bianconero che potrebbe così avere quella imprevedibilità che è mancata in alcune situazioni in questa stagione. Certo bisognerà convincere il City con argomenti convincenti, ma anche far fronte ad un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.