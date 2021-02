A segno con una splendida doppietta ieri contro l’Inter, Cristiano Ronaldo sembra aver nuovamente attirato l’attenzione del Real Madrid. Possibile svolta nel futuro

Serata magica quella di ieri per Cristiano Ronaldo che con una doppietta ha steso l’Inter a San Siro nella gara d’andata valida per le semifinali di Coppa Italia. Due gol pesantissimi per CR7 e la Juventus che giocherà quindi da favorita la sfida di ritorno con i nerazzurri. Una doppietta che ha inoltre permesso al fuoriclasse portoghese di avanzare ulteriormente nella classifica marcatori all-time della storia del calcio, ottenendo peraltro le congratulazioni da parte del Real Madrid sui social. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo segna e il Real Madrid lo celebra: indizio per il futuro

Come sottolineato dal portale iberico ‘Don Diario’ Florentino Perez ha già dimostrato che il rapporto con Ronaldo è più consolidato che mai, soprattutto dopo l’ultimo fugace incontro avvenuto a Torino tra i due nelle scorse settimane. Il rapporto quindi tra lo stesso CR7 e il Real Madrid è tornato a splendere e l’ultimo messaggio sui social rispecchia il fatto che a Valdebebas si vuole ritrovare con il fenomeno della Juve. A Madrid però, come evidenziato dal portale spagnolo, dovranno aspettare che Ronaldo appenda gli scarpini al chiodo. Una volta che il lusitano si ritirerà proprio al Real potrebbe avere la sua casa magari come ambasciatore per il club, se non addirittura per un remoto futuro in panchina: nella capitale spagnola comunque lo aspettano.