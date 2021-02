Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter a CMIT TV proiettandosi anche sul mercato estivo

Intervenuto a CMIT TV il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter partendo dal futuro di Antonio Conte: “Credo che verrà tenuto per due ragioni: primo perché tra i più vincenti tra gli allenatori italiani, poi ha uno stipendio tra i più importanti. Esonerarlo costa troppo, se se ne va lui è un altro discorso. Sia dal punto di vista tecnico che economico, Conte deve essere il nuovo allenatore dell’Inter. Inoltre anche in questa fase difficile sta dimostrando di riuscire a tenere compatto lo spogliatoio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Vidal a Sanchez | ‘Rottamazione’ a fine stagione

Calciomercato Inter, Vanni: “Conte sarà ancora l’allenatore nerazzurro”

Dal futuro di Conte ai possibili interventi nel mercato estivo, per forza di cose influenzati dalla vicenda societaria: “Sul mercato non ne ho idea, ricordiamoci però che Marotta costruì la Juventus di Allegri sulla cessione di Pogba. Se rimarrà al suo posto, non bisogna escludere che si debba vendere qualcuno per compare qualcun altro. Ma lo dico in maniera casuale perché non si sa chi sarà il proprietario”.