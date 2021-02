Calciomercato Inter, Cragno in nerazzurro: parla l’agente

Torna a parlare l’agente di Cragno, Graziano Battistini. Il portiere del Cagliari è tra i candidati a prendere il posto di Handanovic all’Inter

“Alessio Cragno merita una big“, parlava così l’agente del portiere ai nostri microfoni a novembre. Il suo nome è tornato di moda in queste ultime ore dopo l’ennesima prova non proprio esaltante di Samir Handanovic. L’Inter– non è un segreto – è alla ricerca di un portiere per il futuro e tra i nomi accostati alla squadra di Antonio Conte c’è anche l’estremo difensore del Cagliari, oltre che Musso dell’Udinese.

Il procuratore del portiere dei sardi, Graziano Battistini, è tornato a parlare del futuro del suo assistito: “Cragno sostituto di Handanovic? Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana – ammette ai microfoni di ‘minutidirecupero.it’ -. Contatti? Ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. Ciò che è certo è che non mi stupirebbe se l’Inter andasse su Cragno. Credo che insieme a Donnarumma sia uno dei migliori in circolazione, un fuoriclasse del ruolo”.

ROMA – “Se fosse rimasto Massara, credo che oggi Alessio sarebbe alla Roma”.