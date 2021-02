Tifosi dell’Inter scatenati all’esterno di San Siro. Canti e incitamenti per la squadra di Antonio Conte, pronta a sfidare la Juventus di Pirlo

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Inter-Juventus, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. La partita non avrà ovviamente i tifosi allo stadio ma i sostenitori nerazzurri hanno voluto far sentire ugualmente il loro supporto alla squadra.

Circa 2mila tifosi – come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it – si trovano nei pressi di San Siro per far sentire il loro calore agli uomini di Antonio Conte.

🎥 #InterJuve – Clima già caldo a San Siro all'esterno del Meazza: oltre 2 mila tifosi nerazzurri ad incitare la squadra di Conte 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/z64c5QOTuo — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 2, 2021