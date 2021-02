SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, la big che ha deluso di più

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito al mercato delle big

Si è concluso ieri il mercato invernale delle squadre italiane senza particolari colpi almeno per quanto riguarda le big. Tra queste il Milan è stata certamente la più attiva, mentre sono rimaste a bocca asciutta compagini come Inter e Juventus, condizionate anche da i problemi economici che hanno colpito l’intero mondo del pallone in tempo di Covid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A questo proposito nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale top club di Serie A ha deluso maggiormente in sede di campagna acquisti. Il 38% dei votanti ha puntato il dito contro la Juventus, che era a caccia di una quarta punta mai arrivata. A seguire col 32% il Napoli e col 28% l’Inter. Staccatissima la Roma.