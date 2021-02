Dopo Zidane, anche il presidente de Real Madrid Florentino Perez è risultato positivo al Covid

Non è di certo un periodo tranquillo per il Real Madrid. L’ultima sconfitta con il Levante ha allontanato ulteriormente l’Atletico Madrid, che ormai è primo a 10 punti di vantaggio sui Blancos. La squadra di Zidane è lontanissima dalla vetta, più vicina invece al quinto posto che vorrebbe dire Europa League (5 punti di distacco). A questo negli ultimi tempi si è aggiunto anche il contagio da Covid-19 di Zinedine Zidane, risultato positivo il 22 gennaio.

Oggi, invece, è stato il turno di Florentino Perez. A comunicarlo è stato lo stesso club madrileno sul proprio sito ufficiale: “Il Real Madrid C.F. comunica che il nostro presidente Florentino Pérez ha dato esito positivo ai test COVID-19 a cui è sottoposto periodicamente, sebbene non presenti alcun sintomo”. Dunque anche il numero uno della Casa Blanca dovrà restare in isolamento, proprio nel giorno in cui invece il suo allenatore è tornato a Valdebebas per condurre gli allenamenti. Sostanzialmente Florentino Perez stamattina si è dato il ‘cambio’ con il suo allenatore.