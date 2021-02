Juventus, parla Roberto Carlos: "Pirlo come Zidane. Scudetto all'Inter"

La Juventus ha iniziato con alti bassi la stagione e molti hanno messo in dubbio la prontezza di Andrea Pirlo. La bandiera del Real Madrid, invece, si sbilancia sul tecnico

L’arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus è stato accompagnato talvolta da diffidenza e qualche mugugno. Il tecnico bianconero ha espresso fin da subito un progetto tecnico chiaro e ben distinguibile, caratterizzato da picchi di gioco e qualche passo falso significativo. Ora, però, arriva una promozione netta da parte di una delle storiche bandiere del Real Madrid. Si tratta di Roberto Carlos.

Juventus, le parole di Roberto Carlos su Pirlo: che paragone!

Il terzino brasiliano conosce molto bene Zinedine Zidane per via dei trascorsi e dei successi in maglia Blancos. Sulle prospettive di Andrea Pirlo si esprime con decisione: “Penso che, scegliendo Pirlo, la Juventus voglia ripetere la storia di Zidane con il Real Madrid. Credo che proprio come Zizou, anche lui avrà bisogno di tempo. Attaccante migliore? Penso che per come si allena e conoscendolo, Cristiano Ronaldo manterrà la sua posizione di leader ancora per 3-4 anni”. Poi un pensiero anche sulla corsa allo scudetto: “Da interista, mi aspetto che possa vincerlo l’Inter con Javier Zanetti“.