Il ct Roberto Mancini ha parlato a 360 gradi della Nazionale e del suo futuro, oltre che del possibile ritorno di Balotelli in azzurro

Roberto Mancini è voglioso di tornare ad allenare in una squadra di club. Ad ammetterlo è stato lo stesso ct dell’Italia, ospite ieri sera a ‘Tiki Taka’, la trasmissione su Italia Uno del lunedì sera: “In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale Italiana, ma sicuramente sì, tornerò. Rinnovo? I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato dopo l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo e poi la Nations League in casa nel prossimo ottobre”.

Nazionale, Mancini: “Dopo di me Allegri, Ancelotti o Gasperini. Balotelli? Porte aperte”

Su Juventus – a cui Mancini è stato spesso accostato in estate – e Inter: “Certamente Pirlo può fare l’allenatore. È chiaro che è all’inizio e può avere delle difficoltà perché è diverso rispetto a giocare. Ci vuole un po’ di tempo per entrare nel ruolo dell’allenatore ma è una cosa normale. L’Inter la vedo molto bene e penso che questo possa essere un anno importante”. Poi su un possibile ct dopo di lui: “Non lo so, ci sono tanti allenatori che possono farlo: Allegri, Ancelotti e Gasperini per esempio”.

Infine Mancini parla anche del possibile ritorno di Balotelli in Nazionale: “Le porte sono aperte a tutti. Mario ancora oggi è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche. Negli ultimi anni si è perso un po’ ma è ancora giovane, ha 30 anni”.