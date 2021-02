Inter-Juventus, rigore col Var ai bianconeri | Polemiche e scintille in campo!

Rigore col Var ai bianconeri durante Inter-Juventus di Coppa Italia; polemiche e scintille in campo

Gara da grandi emozioni a San Siro tra Inter e Juventus. Stasera, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, al minuto 25 i bianconeri hanno ottenuto un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Cuadrado e Young inizialmente giudicato regolare dall’arbitro Calvarese. Immediate le polemiche tra i calciatori in campo, che per alcuni attimi hanno discusso con toni forti.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta monstre per il top player! Cifre e dettagli

Chiamato a rivedere l’azione, dunque, Calvarese ha decretato il calcio di rigore poi segnato da Cristiano Ronaldo. Per l’interista Young è scattato anche il cartellino giallo.