Inter-Juventus, i convocati di Pirlo | Fuori Ramsey e Dybala

Andrea Pirlo ha diramato le convocazioni della Juventus per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter: due esclusioni tra i bianconeri

Fra le squadre meno attive nella sessione di calciomercato che si è appena conclusa, almeno per quanto riguarda gli acquisti, ci sono sicuramente Inter e Juventus. Le due big che questa sera si sfideranno nel 'Derby d'Italia, valido per le semifinali di Coppa Italia. In vista della partita di questa sera, Andrea Pirlo ha diramato le convocazioni ufficiali: bianconeri quasi al completo. All'appello, infatti, mancano solamente Paulo Dybala ed Aaron Ramsey.

Questa sera la Juventus si misurerà nuovamente contro l’Inter a San Siro, in quella che nell’ultima occasione è stata la peggior partita stagionale dei bianconeri. Un test importante, anche e proprio per capire a che punto è arrivato il club piemontese nel percorso tecnico intrapreso da Pirlo. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Cristiano Ronaldo e Kulusevski.