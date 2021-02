Inter, parla Milito: “E’ l’anno dei nerazzurri. E su Eriksen vi dico…”

Diego Milito è tornato a parlare delle vicende in casa Inter, alle porte della sfida in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

La sfida in Coppa Italia tra Inter e Juventus rappresenta un crocevia essenziale per la stagione di entrambe le squadre. Diego Milito è tornato a parlare, in vista del big match di questa sera contro i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’: “L’Inter farà bene a dimenticare la vittoria in campionato contro la Juventus. Meritatissima e arrivata dopo una prestazione completa, ma la Coppa Italia è una competizione diversa: si ragionerà su 180 minuti e lo scontro sarà anche su questo. Eliminare la Juventus, darebbe ulteriore forza all’Inter nella corsa Scudetto”.

Proprio sulle prospettive di Scudetto, l’attaccante fondamentale nella conquista del Triplete dice: “Penso possa essere davvero l’anno dell’Inter. Ha tutto: una buona rosa, una buona difesa, due grandi attaccanti come Lukaku e Lautaro Martinez. Anche un giocatore come Sanchez in grado di aggiungere qualità”.

Inter, Diego Milito e la sua visione su Eriksen

Diego Milito ha parlato delle qualità di Christian Eriksen, centrocampista che Conte sta provando da regista basso: “A me piace proprio Eriksen come calciatore, in assoluto. Ha tanta qualità che può far comodo all’Inter, a prescindere”. Sulle difficoltà di Suning in società: “Non sono sorpreso, perché il calcio post Covid è in crisi dappertutto, le difficoltà sono mondiali e il nostro mondo deve trovare il modo di adattarsi a nuove esigenze”. Infine, chiosa su un possibile ritorno all’Inter: “Mi godo vacanze e famiglia, poi mai dire mai”.